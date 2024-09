Yasmin Brunet nega boatos de romance com modelo: ‘Apenas amigas’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 25/09/2024 - 16:06 Para compartilhar:

A influenciadora Yasmin Brunet, 36 anos, foi vista no aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, na última terça-feira, 24, ao lado da modelo Mia Carvalho, 24, levantando suspeitas de que as duas estariam vivendo um relacionamento. É que elas já se envolveram no passado e, agora, os rumores voltaram a circular na web.

Porém, ao que parece, não é dessa vez que os fãs vão ver a ex-BBB apostar no amor. Segundo o portal LeoDias, a assessoria de Yasmin negou que ela e a modelo estariam vivendo um affair.

“O posicionamento, na verdade, é o mesmo que a gente vem repetindo incansavelmente: as duas são amigas. Nada além disso”, garantiu a equipe da filha de Luiza Brunet.

Yasmin e Mia foram vistas caminhando juntas para o portão de embarque rumo à São Paulo, mas preferiram não fazer registros desse encontro.

Em abril deste ano, Yasmin negou boatos de romance com Mia Carvalho, mas contou que as duas já haviam se envolvido amorosamente no passado.