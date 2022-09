Yasmin Brunet diz que Justin Bieber não fará show em São Paulo: ‘Fonte segura’

Da Redação 06/09/2022 - 8:32 Compartilhe

O turnê de Justin Bieber segue dando o que falar na internet. Boatos correrem na web de que o cantor não irá realizar a agenda de shows na América Latina depois do Rock in Rio, que incluíam apresentações no Chile, Argentina, e duas em São Paulo na semana que vem. A justificativa para o cancelamento dos shows seria a saúde mental do cantor.







Yasmin Brunet usou seu Instagram nesta segunda-feira (05.09), praticamente confirmando que os show de São Paulo foram realmente cancelados. “Chateada pq realmente não vai ter show do Justin em São Paulo. Fiquei sabendo por uma fonte super segura, mas ainda espero que alguma coisa mude”, escreveu a influenciadora.

Até o momento, nem a equipe da Ticket 4 Fun – responsável pela venda dos ingressos dos shows de Justin em São Paulo – nem a equipe do cantor se pronunciaram sobre o assunto.