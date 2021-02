Yasmin Brunet diz já ter sofrido relacionamentos tóxicos: ‘Precisei de apoio e ajuda’

Na manhã desta segunda-feira (15), Yasmin Brunet, ao interagir com seus seguidores no Instagram e responder algumas perguntas, revelou que já viveu relacionamentos tóxicos no passado.

“Alguns, na verdade. Eu precisei do apoio e ajuda de amigas, família e psicóloga para conseguir, primeiro, enxergar o que estava na minha cara e eu não via. As coisas que eu tinha normalizado e achava que achava que todo mundo passava por essas coisas”, contou ela.

A modelo ainda disse como superou o trauma: “Quando eu comecei a ver tudo de verdade, algo de mim mudou. Foi bem difícil, mas foram as melhores decisões da minha vida”, concluiu.

Vale lembrar que ela se casou recentemente com o surfista Gabriel Medina.

Veja também