Yasmin Brunet cai no funk e deixa bumbum à mostra; assista

A modelo Yasmin Brunet, 35 anos, caiu na dança durante festa de funk da cantora Pocah, na madrugada desta terça-feira, 31, e mostrou todo o seu gingado ao descer até o chão.

Para o evento, a loira apostou em um body animal print de oncinha e shortinho jeans super cavado, deixando o bumbum à mostra.

Através dos Stories do seu Instagram, a modelo publicou uma série de vídeos durante o evento, provando que tem no corpo o rebolado do funk ao dançar ‘Atoladinha’ e vários outros hits de sucesso.

A festa para ela só acabou depois das 5h da manhã, quando Yasmin registrou a volta para casa, também, nos Stories.

Simplesmente Yasmin Brunet… vou cadelas tanto ela no #BBB24 se preparem pq vcs NUNCA me viram ter uma fav nesse nivelpic.twitter.com/a465Yh3aYB — Larrycita (@dra_larry) October 31, 2023

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Yasmin Brunet 🧜🏻‍♀️✨🐚 (@yasminbrunet)

