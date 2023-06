Yasmin Brunet abre o jogo sobre ‘coleção’ de tatuagens: ‘Mais de 20’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 15/06/2023 - 21:43 Compartilhe

A modelo Yasmin Brunet abriu o coração e comentou as críticas que recebe por ter feito muitas tatuagens, destacando que cada uma tem sua importância.

“Eu amo as minhas tatuagens, cada uma tem uma história e um significado para mim. Então, o que posso dizer é que não me arrependo de ter feito nenhuma. As críticas definitivamente não me afetam nesse ponto”, declarou ela em entrevista para a revista Marie Claire, publicada nesta quinta-feira (15).

A ex-esposa de Gabriel Medina contou, ainda, que dispensa opiniões e que suas tattoos têm significados.

“Todas as minhas tatuagens têm uma história especial. Nunca fiz uma tatuagem apenas por fazer. Tenho mais de 20 e todas marcam o meu corpo da mesma forma que marcaram a minha vida. Elas representam fases e momentos que eu quis eternizar na minha pele”, afirmou a loira, que confessou já ter removido algumas.

“Já removi algumas, mas não por arrependimento, e sim porque não faziam mais sentido para mim. Eu amo tatuagens, então com certeza farei mais”, garantiu ela.

