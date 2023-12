Yara vai comprar empresa italiana de adubo à base de orgânicos

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 13/12/2023 - 12:14 Para compartilhar:

A Yara anunciou nesta quarta-feira, 13, que está no processo de aquisição do negócio de fertilizantes à base de orgânicos da Agribios Italiana. Em nota, a companhia afirmou que a compra dá suporte ao objetivo de expandir a oferta no setor, complementando o mercado de fertilizantes minerais, o que deve ajudar a “promover a agricultura regenerativa e melhorar a saúde do solo”.

O valor do negócio não foi divulgado. Em 2021, a empresa comprou a finlandesa Ecolan, também da área de fertilizantes orgânicos.

A Agribios tem um portfólio de fertilizantes à base de orgânicos produzidos com subprodutos animais e agrícolas, com elementos que podem ser utilizados na agricultura orgânica e convencional.

Com um volume de aproximadamente 60 mil toneladas produzidas em 2022, a empresa tem uma participação de cerca de 10% no mercado de fertilizantes orgânicos na Itália. Com a aquisição, a Yara espera aumentar suas vendas neste mercado na Itália e em países vizinhos em cerca de 30% nos próximos três anos.

“Ao combinar a expertise da Agribios na produção de fertilizantes orgânicos de alta qualidade na Itália com a escala e alcance da Yara na Europa, podemos continuar a atender às necessidades crescentes dos agricultores europeus, independentemente de seu método de cultivo”, disse em nota a empresa norueguesa. “Estamos entusiasmados em unir forças com a Yara”, disse Giovanni Ravagnan, CEO da Agribios Italiana. “Este é um momento crucial para a Agribios, pois levamos nossa expertise em fertilizantes à base de orgânicos para o cenário europeu”, acrescentou.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias