Yara fecha parceria com Cooxupé para fornecimento de fertilizante verde

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 17/11/2022 - 12:27 Compartilhe

São Paulo, 17 – A fabricante norueguesa Yara Fertilizantes firmou um acordo com a Cooperativa Regional de Cafeicultores em Guaxupé (Cooxupé), maior cooperativa de café do mundo, para fornecimento de fertilizante verde. A parceria será anunciada oficialmente nesta quinta-feira, às 14 horas, durante a Semana Internacional do Café, realizada em Belo Horizonte (MG).

A negociação estabelece que, nos próximos 18 meses, as duas parceiras vão trabalhar para o fornecimento do insumo e estudar maneiras para adoção de práticas agrícolas que possam diminuir a pegada climática envolvida na produção do café, de maneira a aumentar a produtividade e qualidade da cultura.

O fertilizante verde é um insumo produzido com baixa emissão de carbono e com a utilização de matrizes energéticas limpas. Segundo a Yara, o insumo emite de 80% a 100% a menos gases poluentes quando comparado ao fertilizante convencional.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias