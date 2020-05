Yara anuncia mudança na estrutura global com a criação de 3 unidades regionais

São Paulo, 20 – A fabricante norueguesa de fertilizantes Yara, uma das maiores produtoras de fertilizantes do mundo, anunciou que vai passar por uma reestruturação organizacional de segmentos para regiões. As mudanças serão implantadas a partir de 1º de junho deste ano, conforme comunicado divulgado na manhã desta quarta-feira, 20.

A operação da Yara será dividida em três unidades regionais – Europa, Américas, África e Ásia – e uma unidade para plantas de produção global e excelência operacional. Segundo a companhia, cada divisão regional será composta por todas operações de produção, cadeia de suprimentos e comercial.

Já a unidade de plantas globais e excelência operacional vai ser responsável pelo funcionamento das maiores fábricas da Yara, localizadas nas cidades de Porsgrunn e Sluiskil na Noruega, e também será responsável pela melhoria operacional das demais unidades de produção da empresa.

A companhia informou também que terá uma nova função global, a Farming Solutions, que será responsável por desenvolver produtos e orientar as demais unidades regionais. “A nova estrutura vai aumentar o foco em nossos clientes em cada região, além de impulsionar a transformação de nossos negócios no futuro”, disse o CEO global da Yara, Svein Tore Holsether, no comunicado.

Diante da mudança na estrutura, a organização corporativa da Yara também vai passar por alterações. A região das Américas será dirigida por Lair Hanzen, atualmente presidente da Yara Brasil, como vice-presidente.

A divisão da Europa,atualmente vice-presidente de Produção, terá Tove Andersen como vice-presidente regional. Chrystel Monthean, atualmente vice-presidente da unidade de negócios da América Latina, assumirá o cargo de vice-presidente executivo da África e Ásia. A unidade de plantas globais e excelência operacional terá Pål Hestad como vice-presidente e a de Farming Solutions será comandada por Terje Knutsen, atualmente vice-presidente de Vendas e Marketing.

Quanto aos resultados financeiros, a Yara informou que os resultados referentes ao segundo trimestre deste ano serão relatados de acordo com a estrutura de segmentos e a partir do terceiro trimestre os resultados serão divididos pelas regiões.