Yanmar: vendas de máquinas cresceram 50% na edição deste ano

São Paulo, 02/09/2024 – A Yanmar, de máquinas compactas para diversos setores da indústria, entre eles agrícola e de construção civil, registrou aumento de 50% nas vendas de equipamentos na Expointer, encerrada ontem, 1, em Esteio (RS).

“Os resultados obtidos na Expointer foram impulsionados, em grande parte, pelo acesso facilitado ao crédito com juros mais baixos, oferecido por meio dos programas Finame e Mais Alimentos do Pronaf, que contemplaram alguns dos modelos de tratores comercializados no evento”, disse a Yanmar, em nota, sem informar valores.