Yan Couto dá duas assistências, Girona bate Valencia e continua em alta no Campeonato Espanhol

Com direito a duas assistências do lateral brasileiro Yan Couto, preterido por Fernando Diniz na última convocação da seleção brasileira, o Girona derrotou o Valencia de virada por 2 a 1, neste sábado, no estádio Montilivi, pela 15ª rodada do Campeonato Espanhol, e continua brigando ponto a ponto com o Real Madrid pela liderança do torneio.

Com a vitória, o Girona chega a sete jogos de invencibilidade. A única derrota foi justamente para o Real Madrid, no dia 30 de setembro. A principal surpresa no campeonato tem, agora, 38 pontos, contra 19 do Valencia, que ainda não se encontrou no torneio.

Aceitando que a fase não é das melhores, o Valencia deu a bola para o Girona, que teve 72% de posse de bola no primeiro tempo, e passou apenas a se defender. A tática deu resultado, pois o adversário não conseguiu chutar ao gol, a exceção foi em um lance que acabou anulado pela arbitragem por impedimento. Artem Dovbyk seria o autor do gol.

O primeiro tempo, que foi praticamente um ataque contra defesa, teve o Valencia criando a única e melhor oportunidade de gol. O time visitante jogou por uma única bola e ela veio com Fran Perez. Ele saiu de frente para o goleiro e tentou de bico, mas acabou jogando rente à trave.

No segundo tempo, o Valencia se soltou um pouco mais e conseguiu sair na frente do placar. Aos 12, Hugo Duro fez linda jogada, costurou a marcação e deu uma cavadinha para superar Gazzaniga e fazer 1 a 0. O time visitante teve, mais tarde, a chance de definir o duelo com Foulquier, mas o goleiro do Girona fez uma defesa milagrosa para deixar o time mandante ainda vivo.

Apesar da dificuldade na criação, o Girona conseguiu furar o ferrolho do Valencia aos 38, quando Cristhian Stuani recebeu de Yan Couto, dentro da área, e completou para o gol. O empate motivou ainda mais o time da casa, que virou em mais uma dobradinha entre Couto e Stuani.

A virada balançou o Valencia, que não conseguiu mais reagir. O Girona passou a controlar a partida novamente e chegou a marcar o terceiro com Sávio, mas o lance acabou anulado pela arbitragem, que marcou impedimento, nada que atrapalhasse o mais novo triunfo da equipe no torneio.

O Valencia volta a campo na sexta-feira, às 17h, para enfrentar o Getafe, no Coliseum Afonso Pérez. Dois dias depois, o Girona desafia o Barcelona, às 17h, no Olímpico Lluís Companys.

