Yamandú Orsi é eleito e devolve esquerda ao poder no Uruguai

O candidato Yamandú Orsi, da Frente Ampla, foi eleito neste domingo (24) como novo presidente do Uruguai, devolvendo a esquerda ao poder no país após cinco anos de governo conservador.

Com cerca de 96% das urnas apuradas, o professor de história e ex-governador de Canelones tem 49,80% dos votos, contra 45,92% de Álvaro Delgado, do Partido Nacional, que reconheceu a derrota no pleito.

“Venceu o país da igualdade. Serei o presidente que construirá um país mais integrado. Ninguém será deixado para trás do ponto de vista social, econômico e político”, disse Orsi (sobrenome de ascendência italiana) em discurso para milhares de apoiadores. “O país vai se encaminhar para o desenvolvimento e a prosperidade”, acrescentou.

Delgado, por sua vez, mandou um “abraço” ao vencedor das eleições. “É um dos discursos mais difíceis da minha vida, mas, como acontece frequentemente na política, é preciso respeitar a decisão do povo soberano”, disse o postulante derrotado, afilhado político do presidente Luis Lacalle Pou.

Apoiado pelo carismático ex-presidente José “Pepe” Mujica, que, aos 89 anos, disse que essa foi sua última campanha eleitoral, Orsi promete impulsionar políticas sociais e de redistribuição de renda, mas garante que não fará mudanças radicais no Uruguai, um caso raro de estabilidade política e institucional na América do Sul.

Em seu perfil no X, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva parabenizou o povo uruguaio, o presidente eleito, a Frente Ampla e o “amigo Pepe Mujica”. “Essa é uma vitória de toda a América Latina e do Caribe. Brasil e Uruguai seguirão trabalhando juntos no Mercosul e em outros fóruns pelo desenvolvimento justo e sustentável, pela paz e em prol da integração regional”, destacou o petista.

Orsi tomará posse na Presidência em 1º de março de 2025.