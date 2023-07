Yago Pikachu sai do banco para dar vitória ao Fortaleza diante do Athletico-PR no Castelão

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 09/07/2023 - 20:57 Compartilhe

Com um gol de Yago Pikachu aos 38 minutos do segundo tempo, o Fortaleza venceu o Athletico-PR, por 1 a 0, neste domingo à noite, na Arena Castelão, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Este foi o 37º gol dele com a camisa do tricolor, o seu oitavo na temporada. Oito minutos antes, o talismã tinha saída do banco de reservas. A vitória deixa o time cearense com 23 pontos, em sétimo lugar, enquanto o rival permanece com 20, na 11ª posição.

Desta vez, o técnico interino Wesley Carvalho optou por escalar um time recheado de reservas, de olho na volta das quartas de final da Copa do Brasil diante do Flamengo. No Rio, o Athletico perdeu por 2 a 1, e na próxima quarta-feira, na Ligga Arena, vai ter de devolver o resultado para definir a vaga nas semifinais nos pênaltis, ou então, ganhar por dois gols de diferença.

+ Botafogo segura pressão do Grêmio, deslancha no fim e aumenta distância na liderança do Brasileirão; veja o resultado!

+ Fluminense domina Internacional, reencontra caminho das vitórias e entra no G-4 do Brasileirão

O primeiro tempo foi movimentado, porém, com os dois times errando muito nas finalizações. O Fortaleza esteve mais presente no ataque, tentando explorar o estreante Marinho, aberto pelo lado direito. Na prática, cada time teve uma grande chance para abrir o placar. Aos 29 minutos, Hércules bateu forte de fora da área e o goleiro Bento rebateu para, em seguida, a bola ser aliviada pela defesa.

No minuto seguinte, em um contra-ataque pelo lado esquerdo, a bola sobrou na área para a conclusão de Arriaga, porém, ele bateu desequilibrado e para fora. O time da casa ainda teve uma boa chance com Pochettino, que entrou na área sozinho e bateu cruzado, para fora.

O segundo tempo começou mais intenso, com o Fortaleza insistindo pelo lado direito com Marinho. Depois de três tentativas em lances individuais, o estreante, enfim, teve sua melhor chance aos 13 minutos. Ele entrou em velocidade na área e ficou de frente com Bento, que fez a parede e rebateu a bola. No lance seguinte, Thiago Galhardo tabelou e entrou na área pelo lado esquerdo. O chute saiu cruzado e passou muito perto da trave, levantando a torcida nas arquibancadas.

Aos 30 minutos, o técnico Juan Pablo Vojvoda, enfim, colocou Yago Pikachu no lugar de Lucero. E ele decidiu o jogo, aos 38. A jogada começou com lançamento de Caio Alexandre em diagonal que pegou a defesa paranaense desprevenida. Pikachu recebeu, invadiu a área e bateu cruzado, superando o goleiro Bento. Depois do gol, o Athletico ainda tentou o empate na base do abafa. Não conseguiu.

Pela 15ª rodada, os dois times vão jogar no fim de semana. O Fortaleza vai receber o Cuiabá, domingo, às 16h, na Arena Castelão, enquanto o Athletico também será mandante, recebendo o Bahia, a partir das 18h30.

FICHA TÉCNICA

FORTALEZA 1 X 0 ATHLETICO-PR

FORTALEZA – João Ricardo; Britez, Titi, Marcelo Benevenuto e Bruno Pacheco; Caio Alexandre, Hércules (José Welison), Pochettino (Calebe) e Thiago Galhardo; Marinho (Guilherme) e Lucero (Yago Pikachu). Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

ATHLETICO-PR – Bento; Matheus Felipe, Kaíque Rocha e Zé Ivaldo (Pedro Henrique); Khellven (Christian), Hugo Moura, Alex Santana, Léo Cittadini (Marcelo Cirino) e Vinícius Kauê (Esquível); Cuello e Arriagada (Willian). Técnico: Wesley Carvalho.

GOLS – Yago Pikachu, aos 38 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO – André Luiz Skettino Policarpo Bento (MG).

CARTÕES AMARELOS – Marinho, Thiago Galhardo e Brítez (Fortaleza); Marcelo Cirino, Hugo Moura e Vinícius Kauê (Athletico-PR).

RENDA E PÚBLICO – Não disponíveis.

LOCAL – Arena Castelão, em Fortaleza (CE).





Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias