Yago Felipe leva o terceiro cartão amarelo e desfalca o Fluminense no Brasileirão Volante fica suspenso diante do Fortaleza, atual líder da competição, e abre dúvida para o técnico Roger Machado

O Fluminense terá um importante desfalque na próxima rodada do Campeonato Brasileiro. O volante Yago Felipe levou o terceiro cartão amarelo na vitória por 1 a 0 sobre o Santos, nesta quinta-feira, no Maracanã, e desfalcará a equipe diante do Fortaleza, atual líder da competição. O jogador atuou os 90 minutos pela quarta rodada.

> ATUAÇÕES: Nene marca em centésimo jogo e define vitória do Fluminense sobre o Santos

Yago é visto como um dos jogadores mais importantes deste elenco. Não à toa atuou em todas as 23 partidas desde 23 de março, quando estreou na temporada. Ele só iniciou no banco em três oportunidades e soma 1751 minutos jogados.

Veja a tabela do Brasileirão

A ausência abrirá uma lacuna no Flu, que tem dificuldade de repor seus dois volantes titulares. Wellington vem sendo a primeira opção no setor e, ao lado do André, é um dos concorrentes pela vaga.

Com a vitória em casa, o Fluminense chegou aos oito pontos no Campeonato Brasileiro e segue invicto. A equipe ocupa a quinta posição e tem duas vitórias e dois empates em quatro jogos. O confronto com o Fortaleza é no domingo, na Arena Castelão, às 18h15.

E MAIS:

E MAIS:

Veja também