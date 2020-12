Yago Felipe diz que Fluminense ‘pecou’ contra São Paulo e pede reação rápida

No Maracanã, o Fluminense perdeu a oportunidade de diminuir a diferença para o líder São Paulo e se firmar na briga por uma vaga na Copa Libertadores. Neste sábado, o time carioca foi derrotado pelo clube do Morumbi por 2 a 1. O meia Yago Felipe admitiu o vacilo da equipe e pediu uma reação rápida.

“Hoje faltou o detalhe, contra uma equipe que vem bem, a gente vacilou em algumas bolas, pecamos, não pode. E a gente não conseguiu converter as nossas chances. Agora é trabalhar, tem a virada do ano, é procurar trabalhar para voltar a vencer o mais rápido possível”, comentou Yago Felipe.

O Fluminense vem em queda livre desde que o técnico Odair Hellmann deixou o clube. Sem o treinador, o clube carioca foi para a sétima posição, com 40 pontos, contra 41 do Palmeiras, o primeiro dentro da zona de classificação à próxima Libertadores. O São Paulo lidera com 56.

O time carioca foi dominado no primeiro tempo, conseguiu reagir na etapa complementar, após o gol de Fred, mas não conseguiu segurar o empate no Maracanã, apesar da boa atuação do goleiro Marcos Felipe.

O Fluminense vai ter agora dez dias de treino antes de enfrentar o Flamengo no dia 6 de janeiro, às 21h30, no Maracanã.

