Yago Felipe destaca vitória do Fluminense após nascimento de sua filha: ‘Um sentimento inexplicável’ Jogador revelou que o grupo estava incomodado com o jejum de sies jogos sem vencer na temporada e relatou o momento do nascimento de sua filha Aurora, no último domingo

O Fluminense voltou a vencer após seis partidas na temporada e derrotou o Bahia por 2 a 0 em seu retorno ao Maracanã. Na saída de campo, o volante Yago Felipe destacou a importância do triunfo para a sequência da competição, já que o time ainda está próximo do Z4, e comemorou ao falar sobre o nascimento da filha Aurora, no último domingo.

+ Confira e simule a tabela do Campeonato Brasileiro

– Importantíssima a vitória de hoje, voltar a fazer as pazes com a vitória. A gente estava incomodado com isso. Foi um jogo difícil, truncado. Mas soubemos aproveitar as chances e graças a Deus conseguimos vencer que é o mais importante – analisou Yago, e em seguida relatou o momento do nascimento de sua filha, no último domingo.

– Um sentimento inexplicável, ontem participei do nascimento da minha filha. Fiquei muito feliz com o nascimento dela. um sentimento inexplicável. Fique com a minha esposa li, passando força pra ela. Graças a deus deu tudo certo. 4 quilos e 100, ela teve que fazer muita força ali. Graças a Deus deu tudo certo. Aurora – nome da filha da Yago Felipe – comemorou o volante tricolor.

+ ATUAÇÕES: Lucca e Bobadilla marcam os gols da vitória e recebem as maiores notas do Fluminense

Com o triunfo, o Fluminense subiu três posições e agora ocupa a décima terceira colocação com 21 pontos, três à frente do América (MG), primeira equipe do Z4 da competição. No entanto, os cariocas têm um jogo a menos que os adversários da parte de baixo da tabela.

O próximo compromisso do Fluminense no Campeonato Brasileiro será na quinta-feira, diante do Juventude, às 19h, também no Maracanã. Na sequência, o time jogará na outra terça-feira, dia 7 de setembro, diante da lanterna Chapecoense, às 21h30, na Arena Condá.

E MAIS:

E MAIS:

Veja também