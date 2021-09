Yago Felipe destaca falta de atenção do Fluminense em empate: ‘Sofremos um gol bobo’ Volante lamentou resultado e erros básicos do Fluminense, que sofreu o empate após abrir vantagem por 2 a 0 na Arena Pantanal

Na busca por uma vaga no G6, Fluminense e Cuiabá empataram por 2 a 2, nesta segunda, na Arena Pantanal. Após a partida, válida pela 21ª rodada do Brasileiro, Yago Felipe destacou a falta de atenção da equipe tricolor, que abriu a vantagem, mas não conseguiu segurar o resultado. O volante, por outro lado, afirmou que não há tempo para lamentar.

– A gente não soube administrar bem o jogo. Começamos muito bem, mas infelizmente sofremos um gol bobo, e no segundo tempo, em outra desatenção, tomamos o empate. Fizemos um gol, confesso que foi um lance duvidoso, [a arbitragem] poderia ter dado, mas vida que segue. Temos jogos importantes pela frente e não dá para lamentar demais – disse o camisa 20.

Com o resultado, o Fluminense subiu para a oitava colocação do campeonato e acumula 29 pontos, com sete vitórias, oito empates e seis derrotas. No próximo domingo, o time encara o RB Bragantino, às 16h, no Maracanã.

