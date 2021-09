Yago Felipe culpa desatenção por empate do Fluminense em Cuiabá

Após um início promissor abrindo 2 a 0 no placar, o Fluminense caiu de produção e viu o Cuiabá empatar por 2 a 2, na noite desta segunda-feira, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na saída do gramado, o meia Yago Felipe reconheceu a desatenção do time.

“Não soubemos administrar bem o jogo. Começamos muito bem, mas infelizmente logo tomamos um gol bobo. No segundo tempo, numa nova desatenção, nós tomamos o empate”, disse o jogador na saída do gramado.

Com 19 minutos de jogo, o Fluminense já havia marcado dois gols e praticamente encaminhado a vitória fora de casa. Mas logo o Cuiabá descontou num pênalti infantil do lateral-direito Samuel Xavier. No segundo tempo os mato-grossenses apertaram o ritmo e chegaram ao empate de forma justa.

O Fluminense acabou perdendo uma grande chance de entrar no G-6, a zona de classificação para a próxima edição da Copa Libertadores. Além disso, seria a quarta vitória consecutiva no Brasileirão, coroando a ascensão do time desde a troca de comando – Marcão substituiu Roger Machado.

O Fluminense terminou a rodada na oitava colocação do Campeonato Brasileiro, com 29 pontos.

