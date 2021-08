Yago Felipe comenta deslizes do time do Fluminense, mas segue confiante: ‘Vamos buscar a classificação’ Após o empate com o Barcelona-EQU pelas quartas da Libertadores, volante destacou que placar foi causado por falhas 'no detalhe' e ressalta que time está evoluindo a cada jogo

Nesta quinta-feira, o Fluminense empatou com o Barcelona-EQU por 2 a 2, no Maracanã, em jogo válido pelas quartas de final da Libertadores. Após o duelo, Yago Felipe destacou que o time começou fazendo partida segura, mas teve o desempenho prejudicado por pequenas falhas, que acabaram custando caro ao time. Contudo, o meio-campista acredita que a equipe irá evoluir para o jogo de volta e buscar a classificação à semifinal no Equador.

– Detalhe. Estávamos bem no jogo e tivemos chances para fazer o segundo, mas não fizemos. No futebol e especialmente na Libertadores tem que aproveitar cada momento para não se complicar. Complicamos um pouco no jogo de hoje, mas tenho certeza que foi só a primeira parte e vamos buscar no jogo de volta – disse o jogador em coletiva de imprensa após a partida.

Yago Felipe admite que o time tricolor sentiu um pouco após levar o segundo gol do Barcelona de Guayaquil. Porém, ele garante que o ânimo para buscar a vaga no próximo jogo foi renovado com o gol de Fred, que garantiu o empate do Flu.

– Eu conversei com alguns jogadores que antes de sofrer o gol estávamos bem na partida. Tivemos uma série de infelicidades que resultaram no gol do Barcelona. O time caiu um pouco, foi frustrante, mas comentei que já passou, vamos para cima e temos que voltar para o jogo. O gol do Fred no fim pode ser o da classificação. Traz o ânimo para a próxima partida.

VEJA OUTRAS DECLARAÇÕES DE YAGO FELIPE NA COLETIVA:

RESPOSTA PARA AS COBRANÇAS

– O torcedor do Fluminense nunca vai cobrar se você der a vida dentro de campo. Pelo contrário, vai apoiar. É isso que temos que fazer, independente daquele jogo que vai ser ruim técnica e taticamente. A nossa vida dentro de campo tem que ser entregue sempre. Em um jogo de Libertadores não vamos nos arrepender nunca.

MEIO SOBRECARREGADO

– Em determinado momento do jogo temos que atacar mais e sobram espaços no meio e no lado. Principalmente em casa temos que jogar para cima para buscar a vitória. Infelizmente não aconteceu, mas tenho certeza que o time fez um bom jogo para buscarmos a classificação.

QUEDA NO SEGUNDO TEMPO

– Pode ser pelo gol sofrido no momento que estávamos melhores no jogo. Isso bate uma frustração de certa forma e levamos a virada, mas o time mostrou força para empatar dentro de casa. Isso mostra equilíbrio e que estamos cada vez melhores.

PRESSÃO PARA A SEGUNDA ETAPA

– Hoje, independentemente de qualquer situação, sabíamos que o jogo começava aqui, mas não terminava. São duas partidas. Claro que queríamos ganhar e fazer o resultado em casa, onde somos fortes. Mas já mostramos dentro da própria Libertadores que jogamos bem fora e podemos buscar o resultado.

DESEMPENHO

– Em geral tivemos muita vontade de ganhar, o time muito focado e concentrado. Pecamos em alguns detalhes, mas deu para ver melhor o adversário e tenho certeza que vamos buscar a classificação.

Na próxima quinta, as equipes voltam a se enfrentar pelo jogo de volta das quartas, às 21h30, no Estádio Monumental Isidro Romero Carbo. Antes da decisão, o Fluminense encara o Internacional pelo Brasileirão, neste domingo (15), às 20h30, no Beira-Rio.

