Yago Dora fatura etapa do Rio do Circuito Mundial de surfe e mantém troféu no Brasil

Com direito a um aéreo perfeito na grande final, o surfista brasileiro Yago Dora conquistou o título da etapa do Rio de Janeiro do Circuito Mundial, na praia de Itaúna, em Saquarema, neste sábado. O catarinense de 27 anos arrancou uma 10 dos jurados na decisão contra o australiano Ethan Ewing e garantiu a permanência do troféu no Brasil, após três títulos consecutivos do companheiro Filipe Toledo. O resultado coloca o surfista na briga por uma vaga no WSL Finals, a última etapa do campeonato.

Para ser campeão, Yago Dora passou pelo também brasileiro Jadson André nas quartas de final, com boas ondas e manobras. Na semifinal, enfrentou o bicampeão mundial John John Florence e venceu o havaiano na consistência. Numa bateria sem grandes ondas, o catarinense passou para a sua primeira decisão em grandes circuitos na carreira.

Frente a frente com Ewing, Dora caiu no mar sem grandes ondas e tentou algumas manobras, mas não conseguiu encaixar. Quando a bateria já caminhava para o fim, faltando pouco mais de 15 minutos, o brasileiro arriscou um aéreo que levantou o público na areia e arrancou a nota 10 dos jurados, ficando com o título.

Os surfistas agora se preparam para a etapa da África do Sul, em Jeffreys Bay, a partir do dia 13 de julho. Com a pontuação deste sábado, Yago Dora sobe para quinto lugar no ranking mundial e entra na disputa por uma vaga no WSL Finals, que ocorre com os cinco melhores surfistas da temporada. Na lista, o Brasil também conta com João “Chumbinho” Chianca em terceiro e o líder Filipe Toledo, ambos eliminados nas oitavas de final no Rio.

