Yago Dora e Samuel Pupo avançam direto para as oitavas de final em Jeffreys Bay

Yago Dora e Samuel Pupo foram os únicos brasileiros classificados de forma direta às oitavas de final da nona etapa do circuito mundial de surfe, nesta quarta-feira, em Jeffreys Bay, na África do Sul. Filipe Toledo, Italo Ferreira, Caio Ibelli, Jadson Andre e Miguel Pupo vão tentar continuar na competição na repescagem. No feminino, Tatiana Weston-Webb venceu sua bateria e garantiu vaga nas quartas de final.

A disputa mais intensa no masculino foi entre Yago Dora (8.67), que superou o sul-africano Jordy Smith e o compatriota Italo Ferreira, ambos com 7.33, e foi para as oitavas de final. Já Samuel Pupo, vice-campeão em Saquarema, etapa anterior, obteve 12.37 para superar o australiano Callum Robson (9.77) e o americano Jake Marshall (9.43).

Líder do ranking e confirmado entre os cinco melhores do mundo no ano, Filipe Toledo (10.40) travou boa briga com americano Nat Young (14.50), mas terá de passar pela repescagem para tentar ir às oitavas. Outro que perdeu por pouco foi Miguel Pupo (13.56), diante do australiano Connor O’Leary (14.33).

Caio Ibelli (9.93) caiu frente ao japonês Kanoa Igarashi (11.54), enquanto Jadson André (9.83) não teve sucesso contra o sul-africano Matthew McGillivray (15.33). Os australianos Jack Robinson (15.17) e Ethan Ewing (14.30) também venceram suas baterias e estão nas oitavas.

No feminino, Tatiana Weston-Webb (13.33) precisou surfar muito para vencer a bicampeã mundial Tyler Wright (10.33) e a terceira colocada do ranking Lakey Peterson (12.97).