Yago, da seleção brasileira de basquete, sofre fratura em jogo da Euroliga

Yago dos Santos, um dos destaques da seleção brasileira masculina de basquete, viveu uma situação preocupante durante uma partida da Euroliga, na Sérvia, na Arena Belgrado, na quinta-feira. No jogo do Estrela Vermelha contra o Maccabi Tel Aviv, de Israel, o jogador levou uma cotovelada de Bonzie Colson e sofreu uma lesão grave no rosto.

O armador da seleção passou a noite no hospital realizando exames e em observação. Em nota nas redes sociais, o clube divulgou que o atleta fraturou a parede do seio frontal e sofreu uma pequena concussão após levar uma cotovelada na testa. “Este tipo de lesão geralmente requer cirurgia, o que está sendo considerado”, disse a equipe em nota. O clube ainda disse que vai informar o prognóstico do tratamento e a recuperação de Yago dos Santos.

Em nota, a assessoria de comunicação de Yago informou neste sábado que o atleta passou por exames de imagem que apontaram um ponto de afundamento na parte frontal do crânio. De acordo com a equipe, o jogador será submetido a uma cirurgia na próxima terça-feira para reconstrução da região da fratura e a previsão inicial é de que ele fique afastado das atividades com a equipe por 10 a 15 dias.

O atleta vai precisar usar uma máscara de proteção em seu retorno por período determinado. “Segundo os médicos, a recuperação será rápida, Yago retornará ao Estrela Vermelha sem limitações e estará à disposição da seleção brasileira para a disputa do Pré-Olímpico, em julho”, afirma a nota.

Nos dias 2 a 7 de julho, o atleta tem compromisso com o Pré-Olímpico na Letônia. O torneio será a última chance de a seleção se classificar para Paris-2024. Para tranquilizar os fãs, Yago postou uma foto no Instagram com a mensagem “Tdo passa, vejo vocês em breve”.

Yago foi convocado para a seleção pela primeira vez em 2017, e logo na sua estreia, foi líder em número de assistências e de roubos de bola. Em 2018, conquistou o título do Sul-Americano Sub-21 na Argentina. Ele foi o maior pontuador da equipe, com 20 pontos na final, fato que o consagrou como o MVP da competição. Em 2022, o armador liderou a equipe Sub-23, chegando ao ouro na competição GLOBL Jam em Toronto. Novamente, ele foi eleito MVP com 30 pontos e 11 assistências. Em 2023, ele foi um dos 12 atletas convocados para a Copa do Mundo pela Confederação Brasileira de Basquete.

