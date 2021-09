Yacht Club de Ilhabela mantém tradição de eventos náuticos XVII Simpósio de Segurança do Navegador Amador será entre os dias 15 e 17 de outubro e contará com atividades na água, palestras e provas

O Yacht Club de Ilhabela receberá em outubro o XVII Simpósio de Segurança do Navegador Amador, em parceria com a Marinha do Brasil, Soamar SP e apoio da Prefeitura Municipal de Ilhabela.

O simpósio é mais um no portfólio internacional do clube, que há quase 50 anos realiza a tradicional Semana Internacional de Vela, maior prova de vela oceânica da América do Sul. Além da SIV, são realizadas competições de alto nível como Circuito Ilhabela, rallys e troféus de pesca.

De 15 a 17 de outubro, navegadores amadores, que desejam se habilitar como Arrais, Mestre e Capitão, velejadores, marinheiros e pessoas relacionadas com o meio náutico, estarão presentes no YCI. A primeira edição foi em 2000.

– Novamente o Yacht Club de Ilhabela receberá de portas abertas um evento de nível internacional, assim como as regatas e festivais de pesca. Nossa maior atividade é o mar e por isso precisamos estar atualizados com todos as regras e novidades do mundo náutico’.

– Ter especialistas no YCI como altas patentes da Marinha do Brasil, nossa histórica parceira, professores e navegadores é muito importante para o YCI – contou Alex Costa Pereira, comodoro do Yacht Club de Ilhabela.

A abertura do XVII Simpósio de Segurança do Navegador Amador terá o tradicional Dia de Mar, com treinamento prático em embarcações da Marinha, focado na segurança da navegação.

As atividades incluem atracação e desatracação, noções práticas de manobras e navegação, resgate, abandono de embarcação, coletes e balsas salva vidas, sinalização com pirotécnicos, transmissão de “Securitée” e “May Day”, demonstração de resgate de naufrágio por aeronave e desembarque dos meios.

O segundo dia contará com uma série de palestras com autoridades náuticas sobre segurança da navegação, sobrevivência no oceano e meio ambiente. Para encerrar o evento, serão realizados exames para as categorias de Arrais, Mestre e Capitão Amador, com entrega das carteiras aos navegadores aprovados.

As inscrições para o XVII Simpósio de Segurança do Navegador Amador, no Yacht Club de Ilhabela (YCI), seguem abertas pelo site https://simposio.seg.br/

E MAIS:

E MAIS:







Veja também