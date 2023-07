Yabba dabba doo: carro e casa dos Flinstones agora podem ser alugados

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 06/07/2023 - 5:10 Compartilhe

No estado de Jalisco, no oeste do México, na popular cidade turística de Maxamitla, há um alojamento para pernoite que saiu direto da idade da pedra.

Conhecida como Pebble Cottage, a cabana recentemente se tornou viral por ser “uma réplica exata” da casa de Fred e Wilma Flintstone no amado seriado de desenho animado dos anos 1960 produzido por Hanna-Barbera, “The Flintstones”, de acordo com a Jam Press.

A adaptação para aluguel de curto prazo da residência da família pré-histórica pode acomodar até oito pessoas e ainda possui um Flintmobile.

A ênfase está no realismo, no entanto, não há mercadorias ou placas dos “Flintstones” anunciando a inspiração para a villa exclusivamente cor de areia à vista.

O proprietário, o artista Agustín Álvarez, trabalha há muito tempo com pedra e ajudou a construir o complexo, informou a TimeOut na Cidade do México.

De fato, aqueles que não estão familiarizados com o show podem não perceber que o domicílio é algo mais do que uma estranha decisão arquitetônica de cor cáqui.

Distribuídas por dois pisos, encontram-se três quartos, duas casas de banho, uma sala de estar, uma sala de jantar, um terraço e uma lareira, bem como uma zona de grelhados no exterior.

A propriedade supostamente custa cerca de R$ 20.000 para estadias de duas noites durante a semana e R$ 20.000 para estadias de duas noites nos fins de semana.

