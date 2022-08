Xuxa volta à interpretação após 13 anos e revela pacto com Sasha

Xuxa acertou novos projetos com plataformas de streaming, inclusive, para participar de uma série de ficção que o Globoplay desenvolve com base em sua vida.







“Eu tenho lido as coisas que elas me mandam. Dani, a diretora, é argentina e mora em Los Angeles, nos Estados Unidos. As outras são de São Paulo. O próximo passo é ver quem vai fazer os papéis A, B, C e D… Mas acho que (a série) deve sair só em 2024”, disse a apresentadora, em entrevista à coluna de Patricia Kogut, do jornal “O Globo”.

Enquanto isso, ela se dedica à gravação de uma produção para a Disney, “Tarã”, que marca sua volta à interpretação após 13 anos.

“Eu não interpreto nada. Eu brinco (risos). Sou a única pessoa que não canta nos próprios discos, não atua nos filmes e bateu os recordes que todo mundo já sabe. Acho que com essa série eu vou chegar a lugares que, se eu não atuasse, não chegaria: falando da natureza, do cuidado com o ambiente. A plataforma tem me dado oportunidade de apresentar uma mensagem bacana, de falar sobre tudo o que tem em volta da gente. Se eu falasse, se fizesse um livro, acho que não chegaria ao público da mesma forma que com essa série. Na história, eu sou uma personagem que faz parte de uma tribo antiga. A Clã das Nuvens é inspirada em povos que viveram no Peru, havia pessoas brancas (loiras e ruivas)”, contou.

Xuxa também revelou que fez um pacto de silêncio em relação à vida íntima de Sasha. “A gente conversa sobre todos os assuntos. Mas eu não falo (publicamente) sobre a vida dela. Quando as pessoas perguntam sobre as minhas particularidades, ela diz: “Olha, fala com a minha mãe”. A gente respeita muito uma a outra. Está junto com a palavra “amor”. A maneira de eu demonstrar que eu a amo é respeitando o espaço dela. E ela respeita o meu”, finalizou.