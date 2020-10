Xuxa volta à Globo para participar de programa de Tatá Werneck

View this post on Instagram

Hoje eu realizei um sonho. Eu comecei na Xuxa aos 11 anos. Eu fiz a última entrevista do programa da Xuxa na globo. Ela me deu o primeiro presente da deusa. E hoje ela me concedeu não uma entrevista: mas um momento de olhar pra vida e acreditar em cada verso de Lua de Cristal! Encontrei poucas e transformadoras vezes. Te amo @xuxamenegheloficial ! Obrigada rede @recordtvoficial pela liberação! Mto grata por isso! Obrigada minha equipe família (família mesmo. A gente se ama e só tem vontade de se ver pessoalmente quando é inevitável). Obrigada meu braço direito @marco_goncalves ! Meu príncipe @benincadavid ! @lilianamarante @caitomainier @joao_marcosrr @munizleandro @rubelrubelrubel Marcio (jura que vc não tem Instagram?) @edukrieger @nataliavoss @francofanti @carlabiriba @julianoezuel! @vitor.frad , fuma! Obrigada @multishow obrigada @redeglobo obrigada ! Dia de agradecer por ter acreditado que aos 37 eu não estaria presa