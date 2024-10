Xuxa terá missão especial em primeiro Teleton sem Silvio Santos; saiba detalhes

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 23/10/2024 - 8:28 Para compartilhar:

Xuxa Meneghel participará do “Teleton” 2024, que acontecerá nos dias 8 e 9 de novembro, no SBT.

A apresentadora da Globo terá como missão encerrar a maratona solidária com Patricia Abravanel, segundo o colunista Flávio Ricco.

Vale lembrar que tal função foi ocupada por Silvio Santos (1930-2024) em quase todas as edições do programa de arrecadação de fundos para a Associação de Assistência à Criança Deficiente (AACD),

O apresentador e dono da emissora da Anhanguera, que morreu em setembro deste ano, receberá uma homenagem da Rainha dos Baixinhos e demais convidados da atração.

Ainda de acordo com o jornalista, a meta deste ano é atingir R$ 35 milhões em doações. Assim como nas edições anteriores, além da presença do elenco do SBT, vários artistas e colaboradores de outras emissoras vão aparecer no palco.

Silvio Santos sempre foi o principal incentivador do Teleton, apesar de não ter comparecido ao programa desde 2019, devido à idade avançada.

Renato Aragão, ex-global e embaixador do “Criança Esperança”, também teria confirmado presença no Teleton 2024. Contratada pela concorrente, Eliana Michaelichen estará no especial organizado pela antiga emissora, pois se tornou madrinha da campanha em 2013 – posto que herdou de Hebe Camargo (1929-2012).