Xuxa sobre ter recusado ofertas de prostituição: “Tive medo de morrer”

Xuxa Meneghel fez revelações marcantes que aconteceram em sua vida. Em entrevista à CNN Series Originals, a apresentadora contou que teve medo de morrer após recusar se prostituir.

“Algumas pessoas conhecidas, alguns políticos, pessoas com grana, escolhiam as modelos e diziam: ‘Quero essa’. E aí a agência ia lá com um contrato de trabalho”, disse em entrevista. “E eu ficava pensando: ‘Será que depois disso eles iriam me matar? Será que depois disso ia ser só um jantar? Só uma transa? Será que iam me calar?”, lembrou ela

A loira, que vem de uma origem humilde, ainda disse que após toda aquela situação teve o objetivo de melhorar sua situação financeira para poder ajudar a família: “Eu botei na minha cabeça que eu queria fazer o meu melhor, queria dar o meu melhor, queria ser a melhor e acabei conseguindo”, concluiu.

