Xuxa se agacha em horta e morde alface que ainda está plantada: ‘Vegano raiz’

Xuxa se assumiu vegana em 2018 e, desde então, não parou de lutar pela causa animal. Nesta sexta-feira (19), ela fez uma brincadeira com o fato de não se alimentar de carne animal ou produtos que venham dele.

Em um vídeo, a Rainha dos Baixinhos aparece agachada em um horta, com o cachorro no colo. Xuxa, então, começa a mastigar as folhas de alface que ainda está plantado. “Não basta ser vegano, tem que ser vegano raiz! @angelicaksy que me conhece faz tempo, sabe que isso tá no sangue!”, escreveu.

“Você está comendo mesmo, bebê?”, pergunta Angélica, que está por perto. “A vegana, né, gente. Você lavou alface, amor?”, pergunta ela, em tom de brincadeira. Xuxa, enquanto mastiga, diz que não. “Vou levar ela embora, gente, ela tá muito cansada, não tá bem, não”, brincou Angélica.

As duas estão juntas para a gravação da série Tarã.