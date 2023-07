Xuxa relembra virgindade e fala sobre relacionamentos com Pelé e Ayrton Senna

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 12/07/2023 - 3:09 Compartilhe

Xuxa abriu o coração nesta terça-feira, 11, sobre alguns de seus relacionamentos famosos do passado. Convidada do podcast “Quem Pode, Pod”, apresentado por Giovanna Ewbank e Fe Paes Leme, a Rainha dos Baixinhos falou sobre como era ser uma modelo virgem e relembrou o envolvimento com Pelé e Ayrton Senna.

Em papo sobre brinquedos sexuais, a apresentadora contou que perdeu a virgindade com quase 18 anos. “Eu comecei a ser modelo com 16 anos, e eu tinha apelidos, as modelos não falavam assuntos por eu ser virgem, estava muito chato […] Me atrapalhava ser virgem. Eu era conhecida como símbolo sexual, e era virgem […] Era ruim fazer cara de tesão ou sexy”, desabafou.

Namoro com Pelé

Ainda na entrevista, ela comentou que, apesar de ter tido a “primeira vez” antes do namoro com Pelé, só passou a ter uma vida sexual ativa quando se envolveu com o jogador. “Ele não foi a primeira transa […] Mas realmente foi a primeira porque foi com um homem, do jeito que realmente deveria ser”, disse.

“Ele tinha três personalidades: o Dico, o Edson e o Pelé […] Ele mesmo dizia que tinha que ter outras mulheres, por isso ele inventou aquela história de amizade colorida, que eu ficava repetindo, porque eu, com 17 anos, eu repetia o que ele dizia”, desabafou.

“Ele dizia: ‘As mulheres ficam dando em cima do Pelé. Mas não se preocupa, na hora que o Pelé estava transando, eu estava pensando em você”, continuou ela. “Ele podia fazer tudo porque não era ele, era o Pelé.” À época do relacionamento, no início da década de 1980, Xuxa tinha 17 anos, e Pelé, 41.

Xuxa e Ayrton Senna

Um ano após o término de seu relacionamento de seis anos com Pelé, Xuxa conheceu Ayrton Senna, a quem chamava de “Beco”.

“Aí que eu me descobri como mulher. O Dico [Pelé] me deixou com alguns traumas, e o Beco tentava me tirar esses traumas”, confessou ela. “Quando eu ia transar com ele eu falava algumas coisas e ele dizia: ‘Mas quem te falou isso? Está tudo errado, vamos começar tudo de novo.”

Na sequência, Xuxa ainda disse que, após o fim do namoro de dois anos, ela ainda encontrava-se com o piloto, mas que o hábito acabou após o início de seu relacionamento com Adriane Galisteu.

“Ele foi muito fiel, a gente não se viu, nem nada, e depois teve a fatalidade”, concluiu, referindo-se ao acidente que matou Senna em 1994.

