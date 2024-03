Xuxa relembra última ligação para Ayrton Senna e se emociona: ‘Fica na cabeça’

Da redação, com Estadão Conteúdoi Da redação, com Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/da-redacao-com-estadao-conteudo/ 07/03/2024 - 10:00 Para compartilhar:

Xuxa se emocionou ao falar do relacionamento com Ayrton Senna, piloto de Fórmula 1 morto em corrida em 1994. A apresentadora relembrou a última ligação que fez para o ex-namorado, um dia antes de sua morte, durante uma entrevista para a série documental Sullivan e Massadas: retratos e canções, disponível no GloboPlay.

No documentário, a apresentadora conversou com Michael Sullivan, que a lembrou de alguns detalhes da noite anterior a corrida. “Na última noite você ligou para o Senna. Ele estava dormindo e acordou para atendê-la. Xuxa disse: ‘Por que você vai para essa corrida? Não tem necessidade’”, disse.

Ayrton Senna morreu no dia seguinte, 1° de maio de 1994, após bater o carro em uma barreira de concreto no Grande Prêmio de San Marino, na Itália.

Chorando, Xuxa complementou a fala do amigo. “Eu disse no sábado que segunda iria atrás dele. No domingo ele morreu. Isso ainda fica na minha cabeça. A gente ficou gravando até as três da manhã naquele dia e eu fui acordada na hora da corrida com várias pessoas me ligando dizendo que Senna havia sofrido o acidente.”

A estrela ainda explicou que na semana da corrida, ela passava por uma rotina intensa de gravações. “Nós estávamos gravando a semana toda […] A Marlene Mattos disse também: ‘A Xuxa quer ir atrás dele para eles se casarem’, disse, explicando o motivo pelo qual teria ido atrás do piloto.

Os dois namoraram entre 1988 e 1990, mas mantiveram contato e sentimentos mesmo depois do término do relacionamento.

