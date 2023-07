Xuxa relembra pedido inusitado durante sexo: ‘Canta ‘Quem Quer Pão’?’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 18/07/2023 - 14:09 Compartilhe

Na noite de segunda-feira, 17, Xuxa, de 60 anos, fez revelações picantes no programa ‘Papo de Segunda’, do GNT. Na atração, a eterna Rainha dos Baixinhos relembrou um pedido inusitado que lhe fizeram na hora do sexo.

+Manoel Soares ‘usa jornalista’ como forma de alfinetar Patrícia Poeta; entenda

+De queridinho dos famosos a acusado de estupro: conheça a história e polêmicas de Felipe Prior

“Uma vez eu fui ter relação com um cara e ele falou pra mim: canta ‘Quem Quer Pão?’”, revelou Xuxa.

Na sequência, João Vicente, apresentador do programa, questionou se a loira realizou o desejo do parceiro: “Não cantei, João. Nem Lua de Cristal”, respondeu.

Xuxa ainda fez outras revelações envolvendo fetiches: “Teve uns que já botavam meu cabelo para cima para fazer chuca, ou seja, realmente…Eles achavam que me conheciam muito, e de repente até conheciam, era aquilo o que eu tinha para mostrar”, finalizou.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias