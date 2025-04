Xuxa Meneghel revela que dá banho em Sasha até hoje: ‘Como se fosse um bebê’

Xuxa Meneghel, de 62 anos, deu detalhes de como é sua relação com a filha, Sasha Meneghel, de 26. A apresentadora contou que ela e a modelo precisam de momentos mãe e filha e chega a dar banho na jovem como se ela ainda fosse um bebê.

“A gente conversa muito. Colocamos em dia todas as conversas e depois a gente dorme juntas ou a gente toma banho juntas. Na hora do banho, lavo realmente ela como se fosse um bebê, seco o cabelo dela como se fosse uma criancinha e a gente fica conversando [enquanto isso]”, disparou a veterana no podcast “WOWcast”.

+ Xuxa celebra 62 anos no ‘Mais Você’ e revela detalhes de recente cirurgia

A eterna rainha dos baixinhos disse ainda que sabe que Sasha – fruto de seu relacionamento com Luciano Szafir – já é uma adulta, mas sente que perdeu momentos com a filha quando ela era criança, pois estava no auge da sua carreira apresentando o “Xuxa Park” e o “Planeta Xuxa”, na Globo.

“A gente precisa desse momento. Ela já está uma mulher e, para mim, é aquele bebê que sonhei tanto e que não aproveitei tanto”, completou.