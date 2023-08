Xuxa Meneghel relembra motivo para terminar romance com Luciano Szafir: ‘Não gostei’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 14/08/2023 - 21:35 Compartilhe

Xuxa Meneghel, 60 anos, surpreendeu os fãs ao contar novos detalhes sobre o fim do seu relacionamento com Luciano Szafir, 54, pai de sua filha única, Sasha Meneghel Szafir, 25.

A separação aconteceu quando a apresentadora ainda estava no período de gestação.

As declarações de Xuxa vieram após Szafir falar sobre o assunto em Xuxa – O Documentário, do Globoplay.

Em entrevista ao Gshow, ela contou que estava grávida de seis meses quando teve um atrito com Luciano e a família dele. Ela havia dado uma entrevista e ele rebateu através de uma nota oficial. A apresentadora não gostou da atitude do então namorado e decidiu pôr fim ao relacionamento.

Em uma entrevista concedida em 1998, ano de nascimento de Sasha, Xuxa declarou considerar Luciano Szafir o mais bonito de sua família.

“Eu, grávida, sempre brinquei dizendo que ele era o mais bonito da família. Isso foi a gota d’água para a mãe dele (Beth Szafir) ficar chateada, as irmãs, o irmão ficarem chateados…”, disse ela ao Gshow.

Luciano Szafir, então, rebateu a declaração de Xuxa naquela ocasião.

“Depois apareceu uma carta que ele respondeu, não sei se foi a família que pediu que ele respondesse. Ele falou que grávida era assim mesmo, que fala essas coisas. Subi nas tamancas e quando ele chegou em casa as coisinhas dele já estavam para fora. Não nos falávamos nem pelo telefone, não queria saber. Achava que ele deveria ter ficado do meu lado. Eu sou a mãe da filha dele. Tudo bem ele ficar do lado da família dele, mas eu estava fazendo uma família com ele. Não gostei da sua posição. A mãe, a irmã, tinha advogado na família, todo mundo se meteu”, relembrou a apresentadora.

Xuxa e Szafir voltaram a se ver somente no parto de Sasha. Os dois construíram uma boa relação a partir de então.

O que disse Luciano Szafir

No terceiro episódio de Xuxa – O Documentário, o modelo Luciano Szafir relembrou seu relacionamento com Xuxa Meneghel.

Para começar, ele contou que os dois se conheceram durante o ensaio fotográfico para uma revista e tiveram química no mesmo instante.

“O flerte já começou ali”, disse ele.

Sobre a separação, o modelo contou que teve um grande desentendimento.

“Teve uma discussão séria. Ela ficou ofendida com algo em uma entrevista que eu falei, e ficou na cabeça dela… E nós nos separamos. Ela tinha uma experiência de vida que ninguém tinha, não tinha como dar certo. A única coisa que a gente tinha era a química, com uma vontade de fazer acontecer, mas que, aos poucos, pela falta de contato – a gente fala no telefone todo dia durante três horas -, mas não tinha o contato físico. Nós só falamos quando ela me ligou e falou: ‘Estou indo para a maternidade. Voa’. E foi aí que eu fui. Eu assisti ao parto”, relembrou.

