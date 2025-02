Xuxa Meneghel compartilha clique ao lado de Patrícia Abravanel durante visita ao SBT

Xuxa Meneghel compartilhou clique ao lado de Patrícia Abravanel, nesta segunda-feira, 17, registrado durante visita à aos estúdios da emissora, em São Paulo O encontro da com a herdeira de Silvio Santos (1930-2024) acontece apenas três semanas após a apresentadora retornar à Globo.

A eterna Rainha dos Baixinhos esteve no canal paulista para gravar uma participação especial no Programa Silvio Santos com Patrícia Abravanel. O marido dela, Junno Andrade, também participou da atração.

+Cacau Protásio desiste de desfilar pela União da Ilha após problema com fantasia

+IZA compartilha novos registros ao lado da filha, Nala

Segundo revelou o SBT, o episódio com a participação da global será exibido no próximo domingo, 23. O encontro entre Xuxa com a comandante da atração aconteceu em um dos camarins nas dependências da emissora. No registro, as duas aparecem sorridentes enquanto Xuxa segura sua cadelinha Doralice.

De acordo com o colunista Flávio Ricco, do portal LeoDias, Xuxa será uma das homenageadas na atração. O SBT não confirmou se a ida da apresentadora também envolve uma participação na novela A Caverna Encantada, como vinha sendo especulado.

Xuxa Meneghel retornou à Globo no dia 2 de fevereiro, após 11 anos longe da emissora. Ela estreou o “Deu Petch!”, uma série sobre os cuidados com os animais e que também incentiva a adoção.

Para o ano de 2025, a Rainha dos Baixinhos, que já afirmou não ter a intenção de se aposentar tão cedo, promete muitas emoções. Ela sairá em turnê com o show “O Último Voo da Nave”, que promoverá o lançamento do disco “Xuxa Só Para Baixinhos 14”.

“Vou fazer um show, que se chama O Último Voo da Nave, mas estão achando que eu vou me aposentar, mas não é, não. A nave, sim, é o que vai voar. Sei que muita gente pode querer falar alguma coisa de mim, falar como estou velha e o que eu estou fazendo ali. Mas estou fazendo de amor, de coração”, declarou ela durante participação no “Mais Você” neste ano.