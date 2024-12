Xuxa lança álbum especial de Natal com ‘raridades’

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 06/12/2024 - 17:56 Para compartilhar:

A apresentadora Xuxa Meneghel lançou, nesta sexta-feira, 6, um produto para lá de especial neste final de 2024: o álbum “Raridades de Natal”, com músicas para embalar as festas natalinas.

O novo trabalho conta com nove canções que marcaram três décadas de especiais da Rainha dos Baixinhos da TV, entre os anos 1980 e 2000.

O grande single é “Natal da Xuxa”, além de títulos como “Noite Feliz”, “Luz da Paz” e outros.

A coletânea já está disponível nas plataformas digitais.

“O Raridades de Natal já tá disponível pra todo mundo ouvir, curtir e se emocionar com uma seleção de canções natalinas que eu cantei nos meus especiais… tem pelo menos uma música de cada geração que cresceu comigo. Depois me digam qual vocês mais curtiram, tá?”, escreveu ela na legenda da publicação no Feed do Instagram.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Xuxa (@xuxameneghel)

