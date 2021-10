Xuxa lamenta morte do ex-sogro, pai de Ayrton Senna: ‘Vai fazer falta’

Xuxa usou as redes sociais na quarta-feira (27) para lamentar a morte de seu ex-sogro Milton Guirado Theodoro da Silva, pai de Ayrton Senna, que morreu ontem de causas naturais, aos 94 anos. No Instagram, a apresentadora postou uma foto do ex-namorado com o pai e prestou uma homengem.

“Miltão, vai com Deus, sua alegria, seu humor vai fazer falta. Beijos em todos os familiares e amigos”, escreveu Xuxa na legenda do post.

Xuxa e Ayrton namoraram por dois anos. Após a morte do piloto, a eterna Rainha dos Baixinhos manteve a amizade com a família de Senna.

Veja a publicação de Xuxa:

