Xuxa já teve 54 cachorros: ‘Gostaria de ser chamada de Rainha dos Bichinhos’

Xuxa retornou para a TV Globo após 14 anos, conforme divulgado pela Folha, e terá um quadro no “Fantástico” sobre “match” entre pessoas que buscam um animal para adotar e bichos que precisam de tutores. Ela é defensora da causa há anos.

Em 2022, em entrevista ao podcast “Bichos da Escuta”, a apresentadora reforçou sua paixão pelos animais e disse que chegou a ter 54 cachorros em sua casa.

“É uma paixão que tenho há anos. Sempre disse que queria ser veterinária, já fui mordida na boca por beijar um vira-lata. Já tive 54 cachorros de uma vez só, morava num sítio”, compartilhou.

“Eu tive todas as raças. Eu ia nos lugares e ganhava e acabava não dando. Tinha uns vira-latas maravilhosos nesses 54, não tive só bicho de raça. Deixo claro que eu prefiro ficar com bicho do que com muita gente”, explicou.

Xuxa brincou ainda que, ao invés de ser chamada de “Rainha dos Baixinhos”, gostaria de ser chamada de “Rainha dos bichinhos”. Ela também contou que trata Doralice, sua cadela yorkshire, como sua filha, assim como a todos os animais que já teve.

“A Sasha fala: ‘Cadê minha irmã mais nova’. As pessoas não gostam disso. Sempre criticam. As pessoas que não tem amor por bicho nunca vão entender, não têm jeito. As pessoas não entendem que às vezes eu sofro por bicho mais que muita gente. Quando falam que bicho morreu”, disse.