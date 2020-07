Xuxa irá lançar livros infantis com o tema LGBTQIA+: “O amor é mais importante”

A apresentadora Xuxa Meneghel, que é a eterna Rainha dos baixinhos, revelou durante um papo com Otaviano Costa, no programa ‘Otalab’, que irá livros infantis para o seu público juvenil. A loira ainda contou que já escreveu cinco e um deles trará a temática LGBTQIA+.

“Tem um (dos livros), que é o meu xodó, que é a história da Maia. Uma menina arco-íris, que tem duas mães, que é minha afilhada. Fiz esse livro pensando em tudo o que a gente está passando, tanto preconceito, tanta discriminação, tanta gente julgando as pessoas pelas suas escolhas, condições ou vontades. Aí eu tentei colocar de uma maneira lúdica, bonita. Para que as crianças possam entender que o amor é mais importante do que qualquer coisa”, contou Xuxa.

Nas obras, ela também disse que irá abordar assuntos como o veganismo de forma lúdica para o entendimento do público infantil. “Tenho certeza que muita gente vai ler e, de repente, repensar nas coisas. Não tem como falar da minha vida sem falar da minha mãe. Nas minhas memórias vai ter tudo que ela me passou e ensinou. Queria que as pessoas prestassem atenção numa avó ou avô, pai ou irmão mais velho, alguém que esteja perto, assim como a minha Aldinha (mãe de Xuxa) foi para mim. Me deu aqueles toques que estou levando pela minha vida toda, passando para a minha filha, e tenho certeza que quero passar para o meu neto”, concluiu a comunicadora.

Veja também