Xuxa ignora a presença de Eduardo Costa em programa da Record

Xuxa não escondeu o seu descontentamento com a presença de Eduardo Costa na gravação do ‘Família Record’ nessa quarta-feira (11), de acordo com informações do colunista Léo Dias.

Segundo a reportagem, a apresentadora chegou a se retirar do palco e foi para os bastidores durante a apresentação do sertanejo.

A reação de Xuxa é reflexo das atitudes de Eduardo. Primeiro, ele chamou Fernanda Lima de “imbecil” após um discurso empoderado da apresentadora no ‘Amor & Sexo”. Depois, chegou a chamar de “mimimi” a comoção das pessoas com a morte do cachorro em um supermercado de São Paulo.