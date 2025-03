Xuxa homenageia Rita Lee em novo álbum ‘XSPB 14’

Xuxa resolveu homenagear a cantora Rita Lee, que morreu em 2023, em um vídeo de seu próximo álbum, o “Xuxa Só Para Baixinhos 14”, com lançamento previsto para o dia 27 de março. A escolha da data de lançamento coincide com o aniversário de 62 anos da apresentadora.

Para a gravação, Xuxa se caracterizou com uma peruca de fios ruivos e modelo inspirado em Rita Lee. O jornalista e editor Guilherme Samora divulgou os bastidores da sessão de fotos por meio de um vídeo no Instagram, em que mostra a presença do namorado de Xuxa, o ator e cantor Junno Andrade. Os dois trocaram um longo abraço e um beijo.

Xuxa nunca escondeu sua admiração pela cantora Rita Lee. A artista, em parceria com o marido, Roberto de Carvalho, compôs para a apresentadora a música “Peter Pan”, que fez parte do primeiro disco de Xuxa, lançado em 1986.

Além disso, Xuxa convidou Rita Lee para escrever a orelha da biografia dela, “Memórias”, publicada em 2020 pela Globo Livros.

Xuxa Só Para Baixinhos

O projeto “Xuxa Só Para Baixinhos” teve um hiato desde 2016. Agora a apresentadora faz a 14ª edição para marcar o seu retorno ao gênero musical voltado para o público infantil.

Nas redes sociais, Xuxa divulgou sobre o lançamento do álbum. Na tarde de quarta-feira, 19, a apresentadora e Angélica compartilharam com seus fãs mais detalhes dos bastidores do videoclipe. A Rainha dos Baixinhos, que já afirmou não chorar com facilidade, confessou que se emocionou com a parceria musical.

“Me embarguei aqui umas duas vezes quando a gente foi cantar, porque olhar para a carinha dela e falar sobre amizade dá um negócio, sabe? Eu tenho muito carinho por ela, e essa música deu uma reforçada”, disse.

“Eu acho que essa música sela isso, sabe? Para mim, foi tão especial o convite, porque foi isso — além de ser pelo projeto, pessoalmente para a gente foi um contrato de amizade total. A música dá um nozinho na garganta e eu fiquei muito honrada mesmo de participar”, respondeu Angélica.