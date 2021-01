Xuxa fica indignada com postura de Bolsonaro sobre vacina: “Ele não disse isso!?”

A apresentadora Xuxa Meneghel, de 57 anos, fez um post no Instagram e mostrou toda a sua indignação com o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, após ele ter se posicionado negativamente sobre a vacina contra o novo coronavírus.

Xuxa compartilhou uma manchete em que Bolsonaro disse: “A melhor vacina que evita a covid-19 é pegar a doença”.

Revoltada, a loira se manifestou: “Ele não disse isso!? O que dizer para as mais de 200 mil famílias que perderam seus familiares? Morrer todo mundo vai. Por favor me diga que é mentira”.

Veja a publicação de Xuxa:

