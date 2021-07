Xuxa faz queixa-crime após acusações de vereador bolsonarista

Xuxa Meneghel fez uma queixa-crime contra o vereador de Nilópolis, no Rio de Janeiro, Anderson Campos (Republicanos). O político fez publicações nas redes sociais acusando Xuxa de assédio contra menores de idade. As informações são do Uol.

Por ter sido chamada de “assediadora de menores”, Xuxa fez a queixa-crime para que Anderson responda por crime de difamação. A ação foi distribuída para a 1ª Vara Criminal de Nilópolis no dia 28 de junho.

A defesa de Xuxa afirmou ao portal que Anderson disseminou um discurso de ódio. “A liberdade de expressão não pode ser confundida com o direito de propagar o ódio e praticar crimes, por meio da disseminação de acusações graves e inverídicas contra as pessoas. O objetivo dessa ação é coibir o discurso de ódio e possibilitar a defesa de quem foi atacada e que, não fosse pelo Judiciário, ficaria impossibilitada de se proteger contra esse tipo de ataque hostil.”

Em maio, Anderson escreveu em uma rede social que Xuxa, Felipe Neto e Walter Casagrande não tinham “moral” para pedir impeachment do presidente Jair Bolsonaro (sem partido). O vereador é simpatizante do chefe do Executivo e lembrou do filme “Amor Estranho Amor” feito por Xuxa

