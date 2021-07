Xuxa faz publicação sobre Luciano Szafir e se diz indignada: ‘Rezem por ele’

A apresentadora Xuxa Meneghel fez uma publicação em seu Instagram, na noite desta quinta-feira (8), pedindo para que as pessoas rezem por Luciano Szafir, internado em estado gravíssimo, em decorrência da Covid-19.

Xuxa publicou uma foto em que aparece lado do pai de Sasha e desabafa dizendo que, se não fosse por conta do governo Jair Bolsonaro (sem partido) estar mais preocupado em ganhar um dólar por vacina ao invés de acelerar a compra dos imunizantes, Szafir já poderia ter tomado as duas doses contra a doença.

“A vacina demorou… 52 anos o Lu tem, já podia estar vacinado (duplamente) se o nosso governo não estivesse preocupado em ganhar um dólar por vacina e dizendo não à Pfizer e outras (mandando comprar vacina na casa da mãe)”, disse Xuxa.

A apresentadora diz que gostaria de agradecer as orações pelo ex, mas que não consegue por estar indignada. “Por favor rezem por ele e por todos que não precisavam estar passando por isso”, finaliza a apresentadora.

Luciano Szafir, de 52 anos, apresentou uma nova piora em seu estado de saúde, considerado gravíssimo, e foi transferido na tarde desta quinta para o hospital Copa Star, no Rio de Janeiro.

Ele estava internado há duas semanas no Hospital Samaritano, no Rio, após ter sido diagnosticado com a doença. Szafir teve um agravamento em seu quadro clínico e, na quarta-feira (7) passou por uma cirurgia. Esta é a segunda vez que ele é infectado pela doença, a primeira foi no ano passado.

