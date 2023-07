Xuxa fala sobre reencontro com pai no palco ‘Me senti a pessoa mais invadida’

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 13/07/2023 - 15:26 Compartilhe

Durante a sua participação no programa Mais Você, da TV Globo, Xuxa Meneghel revelou como foi reencontrar o se pai de surpresa no palco na época em que apresentava a atração Xou da Xuxa. Segundo a apresentadora, os dois não se falavam há pelo menos sete anos e a visita aconteceu sem ela ter sido avisada com antecedência.

“Eu me lembro que eu queria ir embora dali. Eu me senti a pessoa mais invadida”, desabafou. Xuxa ainda relata que a ideia do reencontro teria partido da sua empresária, Marlene Mattos. Recentemente, o nome da empresária ficou em evidência após a divulgação de um trecho do reencontro entre ela e a apresentadora durante a produção de Xuxa, o Documentário.

“Eu conversei sobre isso com a Marlene no dia e ela disse ‘ah, uma filha tem que conversar com o pai e não acho legal isso’ e eu falei ‘você nem pensou nisso, pensou em ibope’”. Marlene teria concordado com a constatação de Xuxa.

Ana Maria questiona e diz que quando alguém chora não é para dar Ibope, é de verdade. “Mas para ela não, era para dar ibope”, reitera Xuxa. “Se eu chorasse demais ou sorrisse era bacana. Ela usava muito isso.”

Xuxa lembra que não queria ter encontrado com o pai naquele dia devido ao que sentiu diante da separação dos pais. “Nesse dia especial, quando as pessoas falam dele, me vem essa dor que eu tive em ver o meu pai sem querer. Eu não queria que ele estivesse ali naquele momento”, frisou.

“A separação dos meus pais foi muito tumultuada, muito ruim. Meu pai mentiu para a minha mãe e pra mim descaradamente. Depois eu descobri a traição”. De acordo com ela, a mãe ficou muito doente e associa os problemas de saúde pelo o que enfrentou durante esse processo.

“Eu fui, de novo, violentada por ela. Não era a primeira vez que isso estava acontecendo na minha vida”, destaca Xuxa sobre o comportamento de Marlene.

