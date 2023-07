Xuxa encontra ator de ‘Amor, Estranho Amor’ e relembra polêmica de pedofilia: ‘Ignorância das pessoas’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 21/07/2023 - 8:14 Compartilhe

“Xuxa, o documentário” estreou no dia 13 de julho, no Globoplay. A produção mostra a trajetória da artista na vida pessoal e profissional. Um dos capítulos, inclusive, passa por um dos assuntos mais polêmicos de sua carreira: o filme “Amor, Estranho Amor“, título que a fez ser acusada de pedofilia pelo público.

Na produção, Xuxa, na época com 18 anos, interpreta Tamara, uma garota que foi vendida por um político, para ser dada como presente. Em uma das cenas, além de nudez, a personagem simula sexo com um garoto de 13 anos, interpretado por Marcelo Ribeiro. Após 40 anos do longa, o documentário promoveu o encontro entre a apresentadora e o ator.

“Infelizmente aconteceu essa ‘polemização’ do filme e me tirou do circuito. Porque minha imagem iria se associar negativamente ao teu nome. Eu sofri isso (…) Me abafaram, me colocaram em um caldeirão e acabou”, declarou Marcelo, que não conseguiu novos trabalhos na atuação.

Ao “gshow”, Xuxa garantiu que “o filme nunca foi polêmico. Polemizaram o filme”. “As pessoas que não viram o filme falam mal dele. Quem não viu não tem como falar porque é um assunto muito polêmico e muito atual”, defendeu.

A artista ressaltou que tudo não passou de ficção. “Me choca muito as pessoas acharem que isso é minha biografia, que aquele filme sou eu realmente. ‘Olha o que a Xuxa faz com as crianças’. […] Então eu fico mais boba ainda com a ignorância das pessoas de usarem isso como se fosse uma verdade, não uma ficção”, lamentou.

Por fim, ela expôs o desejo de que Marcelo tenha outras oportunidades. “Queria muito que as pessoas dessem chance para ele se mostrar como ator. Não sei nem se ele quer, mas é uma vontade minha. Porque, na realidade, ele também foi julgado, pré-julgado, culpado e tudo numa época que não poderia e nem deveria”, refletiu.

