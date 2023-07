Xuxa, Eliana e Angelica estarão juntas no palco do Criança Esperança

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 14/07/2023 - 4:21 Compartilhe

Um encontro histórico foi anunciado no Jornal Nacional na noite desta quinta-feira, 13. Xuxa, Eliana e Angelica estarão reunidas no palco do próximo Criança Esperança.

O evento beneficente realizado pela TV Globo trará um feito inédito, já que as três nunca se apresentaram juntas. “Quase depois de 10 anos sem participar do Criança Esperança, eu estou de volta, e estou trazendo um reforço maravilhoso comigo”, declarou Xuxa, em entrevista.

“Vai ser lindo. Nós três, durante uma época das nossas vidas, trabalhamos com crianças”, completou Angelica.

O anúncio ainda contou com um pronunciamento de Eliana, que atualmente é contratada do SBT. “Para mim, é uma honra muito grande fazer parte dessa festa pela solidariedade”, celebrou.

O programa acontecerá no próximo dia 7 de agosto, com apresentação sob o comando de Ivete Sangalo e Marcos Mion.

Confira o anúncio aqui.

