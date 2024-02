Xuxa e Paquitas X Andréa Sorvetão: relembre briga entre musas da TV

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 02/02/2024 - 13:10 Para compartilhar:

Andréa Sorvetão, a “Paquita renegada”: graças a brigas com Xuxa e antigas colegas de elenco, a comunicadora não vai participar do documentário “Para sempre tão bom: Paquitas”, que está sendo produzido pelo Globoplay. A informação foi dada pelo “EXTRA” nesta sexta-feira, 2, que afirmou que a comunicadora ignorou o convite para estar na produção.

A notícia, no entanto, não choca quem acompanhou as interações hostis entre Sorvetão e as outras. Não é de hoje que divergências políticas causaram um rompimento entre a empresária e suas ex-colegas.

Xuxa X Andréa Sorvetão

Em 2021, Andréa e seu marido, o cantor Conrado, compartilharam nas redes sociais um vídeo pedindo patrocínio por serem “um casal hétero, cristão e tradicional”. Eles, que apoiam o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), também revelaram ter porte de arma.

Após o ocorrido, Sorvetão recebeu um “unfollow” da ex-patroa nas redes sociais e lamentou: “Espero que a gente possa se encontrar um dia e se entender. Se ela tivesse me mandado mensagem no dia que postamos o vídeo, eu tinha tirado. Mas a mensagem dela só chegou cinco dias depois, quando já estava viralizado. Ela não mandou para mim, mandou no grupo das Paquitas mais velhas que temos.”

Devido ao desentendimento político, a ex-Paquita também não foi convidada para participar de “Xuxa, o Documentário”, que estreou em 2023 no Globoplay. Na produção de cinco episódios, ela foi citada apenas uma vez.

Paquitas X Andréa Sorvetão

As Paquitas também não perdoaram a divergência política com a ex-colega, que acabou sendo “convidada a se retirar” do grupo de WhatsApp.

O furo foi revelado por Lana Rhodes, em entrevista ao podcast “BarbaCast”. “A gente só tirou uma integrante que a gente não queria mais. Porque não dá para você ter diálogo com uma pessoa que não tem diálogo. Era a Sorvetão”, disse.

“Você pode votar em quem você quiser. Mas se você quer uma relação com pessoas humanistas, você precisa, minimamente, ou respeitar ou ser. E aí começou a rolar uma falta de respeito. E a gente disse: ‘falta de respeito não rola. Se retire, por favor’”, continuou.

Posteriormente, Conrado revelou que a esposa processou Lana Rhodes pela declaração.

“A menina que disse que ela foi retirada do grupo está sendo interpelada pelos advogados. Ela vai responder por isso e terá que provar que a Andréa foi retirada de algum grupo. Ela não foi retirada de nada. Ela simplesmente resolveu sair porque não se sentia mais bem. E ponto final”, declarou ele.

