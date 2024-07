Xuxa e Angélica surgem juntas e brincam sobre quem é a ‘doida’ da amizade; veja vídeo

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 15/07/2024 - 12:08 Para compartilhar:

As apresentadoras Xuxa e Angélica proporcionaram um momento de nostalgia para os fãs neste domingo, 14. Elas apareceram em um vídeo, compartilhado pelas duas no Instagram, juntas.

No registro, elas brincaram sobre quem seria a “doida” da amizade. As apresentadoras usaram um áudio pronto na rede social e não chegaram a um acordo. “Amizade, para dar certo, tem que ter uma ‘doida’ e uma ‘normal'”, dizia o áudio.

Ao lado de Eliana, recém-contratada pela Rede Globo, Xuxa e Angélica marcaram a televisão nos anos 1990 e mantêm uma forte proximidade. Um dos momentos recentes mais marcantes das três foi uma participação no Criança Esperança no ano passado.

Na ocasião, Eliana falou sobre sororidade e a amizade entre as apresentadoras. “A vida toda, tentaram nos colocar como inimigas. Não conseguiram. Ao invés da rivalidade, optamos pela amizade e pela irmandade. Irmandade que rima com solidariedade e com sororidade, palavra que significa união entre as mulheres”, disse.

“Chega de competição. Mais respeito e admiração. Seguimos em frente na TV, de táxi ou de nave. Tomamos rotas diferentes. Mas, como sempre, juntas. Porque juntas somos mais fortes. Porque mulheres unidas podem ir muito mais longe”, completou.

Assista ao vídeo aqui. .