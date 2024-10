Xuxa e Angélica revelam tensão na amizade por causa de ex-namorado

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 15/10/2024 - 10:13 Para compartilhar:

Xuxa Meneghel, 61 anos, e Angélica, de 50, foram as convidadas da estreia da oitava temporada do “Lady Night”, apresentado por Tatá Werneck, no Multishow, na segunda-feira, 14.

As apresentadoras passaram por um detector de mentiras e revelaram um momento tenso em que a relação entre as duas ficou abalada por fofocas e intrigas.

A rainha dos baixinhos admitiu que errou com a esposa de Luciano Huck ao se envolver em um episódio relacionado a um ex-namorado de Angélica.

“Quando a gente se separou um pouquinho foi minha culpa. Me meti na vida dela, fui falar coisa que não devia. Ela ficou meio assim, e a gente se separou um pouco. Falei demais”, confessou a mãe de Sasha.

“E as pessoas falando coisa no ouvido dela [Xuxa] e no meu… E culminou com uma história que ela falou e que eu deveria ter acreditado. Na verdade, acho que acreditei, mas não quis dar o braço a torcer. E ela estava certa”, completou a mãe de Joaquim, Benício e Eva.

“Resumindo, fui falar de uma pessoa pra ela, de uma coisa que não gostei que a pessoa tinha feito com ela. E ela foi falar pra essa pessoa e a pessoa disse ‘imagina, eu não fiz isso’. Ao invés de ela ficar do meu lado, ela ficou da pessoa”, explicou Xuxa.

“Porque eu estava com essa pessoa”, confirmou Angélica, recebendo uma “bronca” de Xuxa: “Ah, agora você falou tudo! Tu abriu a boca, tu falou demais.”

Angélica se defendeu: “Não falei! Com quantas pessoas eu já fiquei? Já fiquei com muita gente, não dá pra saber.”

Nesse momento, Tatá Werneck listou alguns ex-namorados de Angélica, deixando o mistério no ar e brincou com a apresentadora, deixando-a sem graça: “Nitidamente, o Maurício Mattar não queria gerar esse…”.

Angélica e Maurício começaram a namorar em janeiro de 1998. Entre idas e vindas e rumores de traição, eles ficaram juntos até novembro de 2003.