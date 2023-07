Xuxa detalha relação com Luciano Szafir e revela que usava o ator: ‘Não gostava o suficiente para me casar com ele’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 31/07/2023 - 9:18 Compartilhe

A apresentadora Xuxa, de 60 anos, relembrou sua relação com o ator Luciano Szafir, de 54, com quem tem uma filha, Sasha Meneghel, de 25. A loira fez revelações sobre a convivência com o artista e declarou que não gostava do ex o suficiente para se casar com ele.

No terceiro episódio de ‘Xuxa, o documentário’, a apresentadora detalha a gravidez de Sasha. Segundo a loira, ela já namorava com Luciano quando decidiu ser mãe, mas o ator desejava casar antes de se tornar pai. A eterna rainha dos baixinhos, por sua vez, começou a fazer teste de ovulação e convenceu Szafir a tentar a gestação.

Em entrevista ao Gshow, Xuxa explicou a situação, contada em seu documentário. De acordo com a apresentadora, ela “usou” Szafir, mas sempre foi transparente com o ator.

“Tem muita verdade nisso. Como as pessoas falam, eu o usei. Mas, na realidade, ele sabia de tudo. Quando chegou para me namorar, falei para ele que queria só um ‘ficante’ e depois disse que o meu relógio biológico estava indo, queria ser mãe”, começou.

Na sequência, a apresentadora detalhou que gostava de Luciano, mas não o suficiente para subir ao altar. Ela também afirmou que o sonho do casamento sempre foi por parte do ator, não dela.

“Eu ia fazer a inseminação mesmo namorando ele de vez em quando. Na minha cabeça, não queria usá-lo. Na minha cabeça, queria usá-lo, sim, de vez em quando, para ficar do lado dele porque gostava da relação com ele. Só não gostava o suficiente para me casar com ele. Sempre foi o sonho dele e nunca foi o meu”, disse.

“Como as pessoas não sabem, dizem: ‘Ela usou ele’. Sim, eu usei, como ele também me usou para a gente ser feliz ali na hora da relação, do sexo e tudo mais. Fui verdadeira o tempo todo, como ele também foi. Ele não foi obrigado a tirar a camisinha”, completou.

